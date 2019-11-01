Футбол
MetaratingsДзюба пропустил тренировку «Зенита»
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему сегодняшнюю тренировку клуба пропускал форвард Артем Дзюба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:09, Вашингтон
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Общество
Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение
Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
Футбол
«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе
Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
Общество
Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам
Президент России Владимир Путин наградил званием Героя России пилотов самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Политика
Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Политика
Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои твиты
Twitter с 22 ноября позволил пользователям скрывать ответы на свои твиты, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Футбол
Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Хоккей
«Спартак» — «Динамо» Минск: определился фаворит матча КХЛ
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» начнется 21 ноября в 19:30 мск. Игра состоится на «Арене-Мытищи».
Спорт
Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Шоу-бизнес
Затравленную за порнографию Асмус защитил Охлобыстин
Затравленную за порнографию Асмус защитил Охлобыстин Коллега актрисы по цеху заверил, что полностью ее поддерживает.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Шоу-бизнес