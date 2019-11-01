Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему сегодняшнюю тренировку клуба пропускал форвард Артем Дзюба.

Спорт день за днем

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Общество Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.

Футбол «Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Кино «Игре престолов» сняли альтернативный финал Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Экономика Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг» Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Интернет Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои твиты Twitter с 22 ноября позволил пользователям скрывать ответы на свои твиты, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно.

Футбол «Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

Политика Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.

Спорт Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Происшествия Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.

Политика Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Происшествия Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.