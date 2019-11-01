Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не тренировался с командой в четверг. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

Спорт день за днем

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Происшествия Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.

Теннис Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, досрочно став одной из двух лучших команд среди тех, кто занял второе место в своей группе.

Музыка Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.

Политика МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.