«Зенит» провел первую тренировку в полном составе после матчей сборных. Она получилась необычной, футболисты занимались с воспитанниками детских домой в рамках проекта «Зенит Рядом». Однако в занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба.

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Происшествия В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Шоу-бизнес Любовь Успенская решила стать моделью Мало кто воспринял её слова всерьёз, но другие подписчики отметили, что Успенская действительно прекрасно выглядит и может рассчитывать на успех в новой сфере.

Политика Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.

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