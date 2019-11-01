Футбол
Спорт-ЭкспрессДзюба пропустил тренировку «Зенита» по личным причинам
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
«Зенит» провел первую тренировку в полном составе после матчей сборных. Она получилась необычной, футболисты занимались с воспитанниками детских домой в рамках проекта «Зенит Рядом». Однако в занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Семак — об оскорблениях Дзюбы: «Невозможно к этому нормально относиться»
Спорт-Экспрессвчера в 05:51
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:49, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам
Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решила стать моделью
Мало кто воспринял её слова всерьёз, но другие подписчики отметили, что Успенская действительно прекрасно выглядит и может рассчитывать на успех в новой сфере.
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Общество
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Транспорт
Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички
Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Политика
Правоохранители и ЦБ ответили на запрос депутатов о страховании долевого строительства
Как говорится в ответе ЦБ на парламентский запрос, закон о долевом строительстве, который с 2014 года установил страхование одним из способов защиты дольщиков, не давал Банку России полномочий по установлению дополнительных требований к страховщикам, что «изначально существенно сужало» возможности ЦБ по защите дольщиков, не мог регулятор и влиять на тарифы и расходы страховых компаний.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Армия и оружие
США озвучили слабое место своей защиты от России и Китая
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Хоккей
«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин забил гол
Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.
Транспорт
Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД
Еже 24 процента водителей уверены, что люди начнут нарушать ПДД назло инспекторам ГИБДД, что повлечет наложения еще большего количества штрафов.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Происшествия
У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Хоккей
«Автомобилист» одолел «Авангард» в овертайме
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Наука
Найдена возможная причина предродовой и послеродовой депрессии
Ученые из Университета штата Мичиган и Службы психического здоровья Pine Rest протестировали 165 женщин, наблюдавшихся в акушерско-гинекологической клинике.
Общество
В России предложили выплачивать второй материнский капитал
Напомним, что в России материнский капитал был введён в 2007 году.
Общество
Министерства не поддержали идею повышения возраста продажи алкоголя
Четыре министерства не одобрили предложение депутатов Госдумы повысить возраст, с которого можно приобретать алкоголь, до 21 года.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Игры