Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руДзюба пропустил тренировку «Зенита» по личной причине

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард Артем Дзюба не пришел на тренировку команды в четверг по уважительной причине.
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