Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард Артем Дзюба не пришел на тренировку команды в четверг по уважительной причине.

Спорт день за днем

Общество Путин назвал повышение цен на справку для водителей чушью Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.

Экономика Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".

Экономика Китай призвал РФ перейти на юани На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.

Авто Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Политика Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Политика СМИ узнали о возбуждении НАБУ дела о возможной госизмене Грицака Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБ) страны Василия Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.

Общество Кирилл Руки-Базуки показал результат операции Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.

Экономика С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.