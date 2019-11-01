Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДзюба пропустил тренировку «Зенита» по личным причинам

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
«Зенит» провел первую тренировку в полном составе после матчей сборных. Она получилась необычной, футболисты занимались с воспитанниками детских домой в рамках проекта «Зенит Рядом». Однако в занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба.
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