«Зенит» провел первую тренировку в полном составе после матчей сборных. Она получилась необычной, футболисты занимались с воспитанниками детских домой в рамках проекта «Зенит Рядом». Однако в занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба.

Спорт день за днем

Происшествия Пассажир упал на пути в метро Петербурга Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».

Космос В России построят частную ракету на перекиси водорода Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.

Общество Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Происшествия В Оренбурге суд оставил обвиняемого в изнасиловании священника в СИЗО Оренбургский областной суд оставил без изменения решение районного суда о продлении до 12 февраля ареста священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости представитель суда.

Общество Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Политика Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.

Происшествия За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.

Общество Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.

Авто Назван наиболее выгодный для россиян тип автомобиля Автомобили на бензине и "тяжелом" топливе, расходующие в среднем около 9 л на 100 км, "съедают" в неделю 1,3 тыс. руб. Несмотря на очевидную выгоду в эксплуатации, пока электрокары остаются малодоступными для россиян: линейка, представленная на отечественном рынке, достаточно скудная, а цены новых авто – высокие.