Коронавирус
ProstoProSportДзюба раскритиковал идею об аннулировании сезона
В противном случае возникают мысли о неполноценности сезона. По мнению футболиста, идея аннулирования сезона – как-то подло и некрасиво.
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Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Общество
Названо число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Энергетика
Путин назвал комфортную для России цену на нефть
Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.
Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
Медицинские маски не гарантируют полноценную защиту и не требуются здоровым людям.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Общество
Дмитрий Миронов продлил ограничительные меры в Ярославской области
Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.
Общество
Собянин подтвердил, что москвичи могут ездить на личных машинах в условиях самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что москвичи могут передвигаться по городу на личных автомобилях в условиях самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Авто
Обновленный Opel Insignia лишился традиционного рычага коробки
Салон рестайлингового Buick Regal лишился традиционного рычага коробки передач, а вместо него появился кнопочный пульт.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Власти Московской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции в регионе.
Религия
В РПЦ заявили, что пасхальные службы будут вестись в храмах
Ранее Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
«Мужчина мечты»: Игорь Верник показал жуткие последствия самоизоляции
Актер Игорь Верник, как и большинство публичных персон, решил заняться своей внешностью. Результат поверг подписчиков в шок.
Энергетика
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень.
Происшествия
В ОКС назвали срок передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту
Корабль передадут флоту после ремонта и модернизации в 2022 году. Пожар на авианосце произошел 12 декабря.
Единоборства
Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном на UFC 249
Общество
В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий
Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.