Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу

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