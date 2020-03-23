Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.
Читать в источнике
Комментировать102

Подробнее о событии

Дзюба вышел в прямой эфир инстаграма: говорит, в России несерьезно относятся к коронавирусу, а еще рассказал, как стажер вправлял ему нос

Sports.ruвчера в 14:53

Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Газета.Ruвчера в 09:40

Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу

Lenta.ruвчера в 12:35

Дзюба призвал россиян более ответственно относится к коронавирусу

Metaratingsвчера в 12:21

Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

Бомбардир.рувчера в 11:46

Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется

Советский спортвчера в 12:35

Дзюба раскритиковал россиян, нарушающих карантин

РИА Новостивчера в 08:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Общество

Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 00:59
Единоборства

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет без зрителей

РБК 01:21
Армия и оружие

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 22 марта в 16:55
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета 22 марта в 23:00
Авто

Как изменились цены на автомобили в России в марте

Большая часть модельного ряда японского премиум-бренда прибавила в цене от 53 до 184 тысяч рублей, в то время как седан ES200 и паркетник UX200 подешевели на 216-391 тысячу рублей.
Новые автомобили 00:26
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Здоровье

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
РБК 00:56
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 20:02
Наука

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

ToDay News Ufa вчера в 07:39
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru вчера в 09:22
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости вчера в 02:53
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Экономика

Российским производителям лекарств грозит нехватка итальянских компонентов

Российским производителям лекарств грозит нехватка итальянских компонентов Российские производители лекарств, которым удалось нарастить продажи на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, теперь могут столкнуться с серьезными проблемами.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество

Назван средний возраст умерших от коронавируса

Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
9111.ru вчера в 08:45
Экономика

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Наука

Врачи рассказали о пользе апельсинов для похудения

Врач-эндокринолог Марина Максимова рассказала, что избавиться от лишнего веса можно без вреда для здоровья, соблюдая всего несколько простых правил.
РИА Оренбуржье вчера в 04:07
Культура

Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

РИА Новости вчера в 14:32
Общество

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России

В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
МордовМедиа вчера в 17:50
Наука

Ученые доказали взаимосвязь аутизма и бедности

Аутизм напрямую связан с материальными и расовыми факторами. Такой вывод сделали ученые в штате Калифорния.
Русская Планета 00:04
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие

Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400

Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
BaltNews.lt 22 марта в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное