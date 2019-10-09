Футбол
Pravda.RuДзюба раскритиковал шотландских журналистов за их отношение к сборной
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба перед игрой против Шотландии раскритиковал шотландских журналистов, отвечая на их вопрос. Футболисту не понравилось, что представители британских СМИ критикуют свою команду. Дзюба заявил, что шотландцы странно относятся к сборной.
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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
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СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Политика
Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
РЕН ТВ 10:48
Авто
BMW представила заряженное 4-дверное купе M8 Gran Coupe
Баварская компания BMW официально представила новое заряженное 4-дверной купе M8 Gran Coupe.
Дни24 05:52
Экономика
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Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Авто
Почему не надо менять моторное масло каждые 15 000 км пробега
В России интервал замены масла для новых машин, чаще всего, составляет год или 15 000 км пробега.
АвтоВзгляд вчера в 08:37
Общество
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Футбол
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Кубке России 30 октября, «Ростов» сыграет со «Спартаком» 31 октября
30 октября московский ЦСКА примет на своем поле «Уфу», начало встречи — 19:00 (мск). В этот же день петербургский «Зенит» сыграет с «Томью».
Sportbox.RU 11:20
Спорт
ВАДА получило ответ от России по делу московской лаборатории
Напомним, 8 октября стало известно, что Россия отправила в WADA объяснения по всем вопросам, возникших у международной организации после проверки данных Московской антидопинговой лаборатории.
Нева Спорт 02:13
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Шоу-бизнес
Пашинян похвалил Ким Кардашьян за популяризацию Армении
Московский Комсомолец 09:40
Общество
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26
Футбол
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
RT на русском 10:27
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Российская газета 09:18
Авто
Рестайлинговый Hyundai Creta со дня на день появится в продаже
В салоне рестайлингового Hyundai Creta (ix25) появилась виртуальная приборная панель с вертикальным тач-скрин-экраном мультимедиакомплекса и современное рулевое колесо с горизонтальной планкой.
Letnews.ru вчера в 01:45
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
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Гаджеты
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Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
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Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Политика
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду Украины.
Lenta.ru 07:13
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу
Популярный юморист, комик, резидент Comedy Club и стендапер Гарик Мартиросян на днях поделился с поклонниками информацией, касающейся его шоу «Новый», с которым он собирается совершить довольно большой гастрольный тур.
Bimru.ru 03:42
Общество
Власти обсудят создание федерального земельного фонда
Власти начали обсуждение идеи создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве.
РБК 06:22