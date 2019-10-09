Футбол
Pravda.RuДзюба раскритиковал шотландских журналистов за их отношение к сборной
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
Фернандес
Семенов
Джикия
Жирков
Ионов
Оздоев
Головин
Ахметов
Черышев
Дзюба
Маршалл
О’Доннелл
Палмер
Малгрю
Робертсон
Форрест
Макгрегор
Маклин
Макгинн
Фрейзер
Shankland
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба перед игрой против Шотландии раскритиковал шотландских журналистов, отвечая на их вопрос. Футболисту не понравилось, что представители британских СМИ критикуют свою команду. Дзюба заявил, что шотландцы странно относятся к сборной.
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Дзюба высказал мнение о сборной Шотландии перед матчем отбора на Евро-2020
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