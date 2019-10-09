Футбол
Pravda.RuДзюба раскритиковал шотландских журналистов за их отношение к сборной
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба перед игрой против Шотландии раскритиковал шотландских журналистов, отвечая на их вопрос. Футболисту не понравилось, что представители британских СМИ критикуют свою команду. Дзюба заявил, что шотландцы странно относятся к сборной.
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