Футбол
Телеканал 360°Дзюба раскритиковал журналистов за отношение к сборной Шотландии
Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба раскритиковал шотландский журналистов. По его словам, они ведут себя странно по отношению к национальной сборной своей страны в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020.
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Спорт
WADA получила ответ России по делу московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.
Новый День 01:57
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости вчера в 18:15
Футбол
Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
Нева Спорт 15:59
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31
Гаджеты
Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.
Газета DAILY 15:35
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ 09:17
Армия и оружие
Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек
Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.
Вести.Ru 15:55
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК вчера в 12:33
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News 07:46
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова анонсировала выход песни, которая довела до слез ее маму
Сегодня Ольга Бузова анонсировала в своем микроблоге в Instagram выход своей новое песни, получившей название «Я еще верю».
Вокруг ТВ 07:24
Здоровье
60 тыс. петербуржцев живут с серьезными психическими отклонениями
Как отметил Софронов, еще 13 тыс. детей с менее серьезными расстройствами находятся под наблюдением специалистов.
Интерфакс - Россия 06:01
Здоровье
ВОЗ: В мире 2,2 млрд человек имеют проблемы со зрением
ВОЗ планирует получить от стран-доноров 14,3 миллиарда долларов для оказания помощи 1 миллиарду людей, страдающих от проблем со зрением.
RuNews24.ru вчера в 10:52
Здоровье
В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.
РЕН ТВ 11:18
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости 18:20
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Политика
Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17
Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:45
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили 04:30