Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба раскритиковал шотландский журналистов. По его словам, они ведут себя странно по отношению к национальной сборной своей страны в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020.

Дзюба раскритиковал журналистов за отношение к сборной Шотландии

Спорт WADA получила ответ России по делу московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.

Политика Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Футбол Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.

Авто Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши» В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Гаджеты Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.

Политика Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.

Армия и оружие Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Общество Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».

Общество Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Ольга Бузова анонсировала выход песни, которая довела до слез ее маму Сегодня Ольга Бузова анонсировала в своем микроблоге в Instagram выход своей новое песни, получившей название «Я еще верю».

Здоровье 60 тыс. петербуржцев живут с серьезными психическими отклонениями Как отметил Софронов, еще 13 тыс. детей с менее серьезными расстройствами находятся под наблюдением специалистов.

Здоровье ВОЗ: В мире 2,2 млрд человек имеют проблемы со зрением ВОЗ планирует получить от стран-доноров 14,3 миллиарда долларов для оказания помощи 1 миллиарду людей, страдающих от проблем со зрением.

Здоровье В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.

Общество В России могут начать наказывать родителей курящих детей В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Политика Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17 Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".