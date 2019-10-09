Футбол
Телеканал 360°Дзюба раскритиковал журналистов за отношение к сборной Шотландии
Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба раскритиковал шотландский журналистов. По его словам, они ведут себя странно по отношению к национальной сборной своей страны в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020.
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Футбол
Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
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