Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникАртем Дзюба назвал цель сборной России на чемпионате Европы

Накануне заключительной игры сборной России в отборе к чемпионату Европы 2020 года капитан команды Артем Дзюба дал большое интервью пресс-службе УЕФА, в котором назвал цель национальной дружины в финальной стадии Евро.
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Артем Дзюба
Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.
— Артем Дзюба, российский футболистПетербургский дневник 06:24

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