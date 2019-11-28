Футболист петербургского клуба «Зенит» Артём Дзюба большую часть 1-го тайма матча ЛЧ с «Лионом», который прошел накануне, 28 ноября, провёл в порванной футболке. Оказалось, что под нее нападающий надел еще одну — с собственным изображением.

Дзюба рассказал, что скрывал под порванной футболкой

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