Лига чемпионов
Gazeta.SPbДзюба рассказал, что скрывал под порванной футболкой
Футболист петербургского клуба «Зенит» Артём Дзюба большую часть 1-го тайма матча ЛЧ с «Лионом», который прошел накануне, 28 ноября, провёл в порванной футболке. Оказалось, что под нее нападающий надел еще одну — с собственным изображением.
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