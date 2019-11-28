Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbДзюба рассказал, что скрывал под порванной футболкой

Футболист петербургского клуба «Зенит» Артём Дзюба большую часть 1-го тайма матча ЛЧ с «Лионом», который прошел накануне, 28 ноября, провёл в порванной футболке. Оказалось, что под нее нападающий надел еще одну — с собственным изображением.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзюба рассказал о футболке, которую надел под игровую

Спорт-Экспрессвчера в 16:43

Стало известно, что скрывал Дзюба под порванной футболкой

Sportbox.RUвчера в 14:07

Дзюбе порвали футболку в игре с «Лионом». Под ней была другая с изображением его празднования

Sports.ruвчера в 14:03

Артем Дзюба надел под игровую форму футболку со своим изображением

Piter.tvвчера в 14:25

Дзюбу матерят фанаты, а он тащит «Зенит» в Лиге чемпионов

Life.ruвчера в 14:55

«Ну что ж я за идиот?»: Дзюба поведал о футболке со своим изображением на матче с «Лионом»

78.ru00:06

Дзюба рассказал, что скрывал под порванной футболкой

Gazeta.SPbвчера в 22:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Общество

Выходного 31 декабря в этом году ожидать не стоит

Госдума попросту не успеет принять поправки в Трудовой кодекс. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Gorodche.ru 08:58
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
РБК 09:46
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Происшествия

Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы

Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:57
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:32
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Гаджеты

Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью

Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке

В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.
Balakovo24.ru 06:35
Политика

Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским

Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.
РИА Новости 09:34
Происшествия

Тимирязевский суд Москвы «заминировали»

Вести Подмосковья 09:36
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Общество

Маткапитал разрешат тратить на новые цели

Авторы инициативы предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на строительство и реконструкцию жилых помещений на садовых земельных участках.
Sochi.com 04:19
Общество

Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой на 100 тыс. рублей

Арбитражный суд Москвы оштрафовал принадлежащую компанию «Бузова Рест Компани», развивающую сеть ресторанов BUZfood известной певицы Ольги Бузовой, на 100 тыс. рублей.
Известия 08:19
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Технологии

Создан компьютер для апокалипсиса

Ferra вчера в 11:27
Политика

Украина изменила порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу в четверг, 28 ноября.
Известия 06:49
Экономика

Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях

Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
РБК 09:20
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру 06:40
Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкоголизмом

Британские исследователи пришли к выводу, что кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью.
МедиаПоток 01:45
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Происшествия

Молодая девушка-следователь покончила с собой после изнасилования

В Сочи покончила с собой 23-летняя девушка-следователь.
1pnz.ru 26 ноября в 07:35
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное