Футбол
ProstoProSportДзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
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Футбол
Хусаинов об удалении футболиста «Рубина»: судья отработал ниже плинтуса
Арбитр Евгений Турбин ошибочно удалил футболиста казанского "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
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В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
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Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
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Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В пятницу, 8 ноября, начались продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, сообщает «Крыминформ».
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Напомним, что Денис Лисов, который выкрал своих детей из приемной семьи в Швеции, в воскресенье 3 ноября прилетел в Москву из Варшавы.
АиФ Хабаровск вчера в 21:25
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
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Рябков понадеялся на вечное отсутствие ядерного оружия у Ирана
Рябков рассказал, что в настоящее время, Иран не имеет ядерное оружие.
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Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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Газета.Ru вчера в 00:35
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В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей
Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что предстоящая PlayStation 5 является самой простой консолью компании для создания игр, по мнению издателей и разработчиков.
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru 06 ноября в 21:55
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«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
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Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
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Политика
Зеленский назвал Украину стартапом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле.
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