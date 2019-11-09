Футбол
ProstoProSportДзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
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Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей
В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Футбол
Сборная Германии не будет играть в странах, где ущемляют права женщин
Президент Немецкого футбольного союза (НФС) Фриц Келлер высказался об отношении организации к ущемлению прав женщин, передает официальный сайт союза.
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Общество
«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Космос
Почему астронавты взлетают в оранжевых скафандрах, а в космос выходят в белых
Существует 2 главных типа скафандров. Первый — Advanced Crew Escape Suit, или оранжевый скафандр, или тыквенный скафандр.
Популярная механика 05 ноября в 07:02
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Происшествия
СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями
Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 08:50
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Гаджеты
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 08:34
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
Pravda.Ru 09:02
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России
Российская газета 10:49
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15