Футбол

ProstoProSportProstoProSportДзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»

Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
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Дзюба: Черышев просился в «Зенит», но я ему сказал, чтобы пылил за бугром

Чемпионат07:04

Артем Дзюба: «Черышев просился в „Зенит“, а я ему сказал, чтобы пылил за бугром»

Спорт-Экспресс07:10

«Он просился в «Зенит». Я сказал: «Не надо, пыли за бугром, родной». Дзюба — о Черышеве

Матч ТВ06:10

«Он просился в «Зенит». Я сказал: «Не надо, пыли за бугром, родной». Дзюба — о Черышеве

Sportbox.RU06:10

Артем Дзюба: «Черышев просился в „Зенит“, но я сказал: „Пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди“»

Sports.ru09:09

«Он просился в «Зенит». Я сказал: «Пыли за бугром, родной». Дзюба пошутил над Черышевым

Sport24.ru08:16

Дзюба пошутил, что Черышев просил о переходе в «Зенит»

RT на русском09:00
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
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Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ

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Газета.Ru 10:33
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Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Названа причина бедности большинства людей

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Газета.Ru 12:39
Политика

Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России

В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Технологии

В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей

В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

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Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

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Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
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Происшествия

СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями

Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

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Газета.Ru вчера в 13:15
Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

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Происшествия

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".
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ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России

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Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
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Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
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«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

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