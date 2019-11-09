Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.

Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»

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