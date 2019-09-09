Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, чей контракт с питерцами истекает летом 2020 года, поделился планами на будущее.

Дзюба рассказал о желании продлить контракт с «Зенитом»

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