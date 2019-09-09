Футбол

Sport24.ruSport24.ruДзюба рассказал о желании продлить контракт с «Зенитом»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, чей контракт с питерцами истекает летом 2020 года, поделился планами на будущее.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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