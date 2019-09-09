Футбол
Sport24.ruДзюба рассказал о желании продлить контракт с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, чей контракт с питерцами истекает летом 2020 года, поделился планами на будущее.
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Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Культура
Новый телеканал экс-директора «Рустави 2» начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи», основанный бывшим генеральным директором «Рустави 2» Николозом Гварамией, начал вещание в Грузии.
News.ru 14:07
Политика
Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве
На выборах в Мосгордуму лидируют 18 кандидатов от оппозиции.
РБК вчера в 19:22
Кино
«Каро» откроет в своих кинотеатрах магазины с комиксами
Sostav.ru 02:55
Авто
Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной
МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
CarsWeek.ru 12:57
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Экономика
Россия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
ТАСС 08:01
Хоккей
ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:55
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Футбол
Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Футбол
Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана
Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.
ProstoProSport 13:52
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Спорт
Сидорова победила в прыжках с шестом на матче Европа — США
Россиянка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на соревнованиях между сборными Европы и США.
Спорт-Экспресс 13:57
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37