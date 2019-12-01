Футбол
Sport.ruГендиректор «Зенита»: «Слова Дзюбы про хрюканье звучат справедливо»
Александр Медведев, являющийся генеральным директором питерского "Зенита", поддержал форварда своего клуба Артёма Дзюбу после победы над "Спартаком" (1:0). После игры Дзюба сказал: "Одни лают и хрюкают, другие забивают". Ранее форвард подвергся оскорблениям на трибунах со стороны фанатов "Спартака".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гендиректор «Зенита»: «Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство»
Sports.ruвчера в 12:59
Артем Дзюба: «У „Спартака“ по-прежнему есть нормальные болельщики, не сектанты»
Sportbox.RU01 декабря в 17:28
Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»
Спорт-Экспресс01 декабря в 13:32
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Происшествия
Пожар в ангаре в Петербурге локализовали
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Общество
Жители РФ допускают возврат к обычным сигаретам при запрете вейпов
Большинство жителей России (54%), курящих электронные сигареты, при введении ограничений свободной продажи и использования не откажутся от них.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Музыка
Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак расплакалась во время записи новогоднего концерта «Главная елка страны», который покажут на украинском канале «Интер» 31 декабря.
Общество
Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
В своем аккаунте в Twitter НАСА выложило фотографию, на которой голубым и зеленым цветами маркированы различные обломки аппарата, разбившегося о поверхность Луны.
Шоу-бизнес
Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Технологии
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Общество
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию
Происшествия
В Киеве обстреляли депутата, погиб ребенок
Здоровье
Программа диспансеризации станет шире в 2020 году
Программа диспансеризации станет шире в 2020 году. В нее планируют вернуть анализ крови на гликированный гемоглобин.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Футбол
Василий Уткин: «У футболистов „Сочи“ не массовая ангина, а понос»
Известный журналист Василий Уткин сообщил, что целая группа футболистов «Сочи» слегла с температурой не из-за ангины, а из-за острой ротавирусной инфекции.
Политика
Спикер Рады заявил о существовании только одного народа на Украине
Комментируя произошедшее, Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов и национализм могут привести к выходу нескольких областей из состава Украины.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Экономика
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Политика
Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО
Юбилейный саммит НАТО пройдет на фоне скандалов. Члены организации встретятся 3 и 4 декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие.
Происшествия
Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей
В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.