Футбол
78.ruДзюба назвал фанатов «Спартака» сектантами и фашистами
Напомним, накануне «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в центральном матче 18-го тура чемпионата России. Московские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, которые глушили техническими средствами, а также вывесили несколько баннеров про него.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гендиректор «Зенита»: «Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство»
Sports.ruвчера в 12:59
Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»
Спорт-Экспресс01 декабря в 13:32
«Главное – это победа»: Дзюба прокомментировал итоги матча со «Спартаком»
Петербургский дневник01 декабря в 14:51
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Футбол
Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов
Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов.
Экономика
Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан
Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
Политика
Путин поговорил с новой главой ЕК
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Авто
Datsun не собирается уходить из России
На сегодняшний день, российский рынок является одним из самых приоритетных для развития бренда, поэтому прекращение продаж невозможно, так как это заставить компанию сделать большой шаг назад в продвижении выпускаемых машин.
Политика
Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
Политика
Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Политика
Кремль объяснил цель закона о российском софте
Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина
Дана Борисова решила разъяснить слухи о ее беременности от Алексея Панина. Она посмеялась над домыслами журналистов.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области
В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Верховная Рада решила изменить закон о ГБР
Верховная Рада решила перезагрузить ГБР.