Одни лают и хрюкают, другие выигрывают. Я сказал это тем сектантам, которые фашисты, а остальные нормальные болельщики, — сказал 31-летний нападающий. Напомним, «Зенит» с минимальным счетом победил «Спартак» (1:0) и оторвался от второго места на восемь очков.

Артем Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие выигрывают»

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