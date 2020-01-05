Общество
Мойка78Дзюба с друзьями предстал в обтягивающих нарядах перед подписчиками
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выложил в Isntagram фотографии, на которых он с друзьями запечатлен в необычных костюмах во время празднования Нового года. На первом снимке футболист с товарищами предстал в блестящих латексных одеждах, а на втором — в детских передниках.
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«Концерт группы Blue»: Дзюба сделал фото с друзьями в обтягивающих костюмах
Петербургский дневник05:24
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Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
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NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
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Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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Политика
Иран полностью вышел из ядерной сделки
Если со страны будут сняты санкции и обеспечены ее интересы, то Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.
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Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
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Армия и оружие
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В Сирии на территории нефтяных месторождений, расположенных на востоке провинции Дейр-эз-Зор, упали 3 ракеты.
Армия и оружие
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Ракетные силы Ирана находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
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Экономика
«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется
Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
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Футбол
Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»
Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
Политика
Зеленский надеется на инвестиции Омана в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Шоу-бизнес
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2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы.
Общество
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Путешественники, выбравшие жильё с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, заплатят 10% за каждую ночь в городе.
Экономика
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов.
Общество
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.