Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выложил в Isntagram фотографии, на которых он с друзьями запечатлен в необычных костюмах во время празднования Нового года. На первом снимке футболист с товарищами предстал в блестящих латексных одеждах, а на втором — в детских передниках.

Дзюба с друзьями предстал в обтягивающих нарядах перед подписчиками

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