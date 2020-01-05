Общество
Газета.RuДзюба с друзьями примерил необычные костюмы на Новый год
Капитан сборной России и форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился фотографиями, на которых он запечатлен вместе с друзьями в необычных костюмах во время празднования Нового года. Снимки опубликованы в Instagram.
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«Концерт группы Blue»: Дзюба сделал фото с друзьями в обтягивающих костюмах
Петербургский дневник05:24
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Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
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Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
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Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
Политика
Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани
Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.
Экономика
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Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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Ибрагимович включен в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»
Как сообщает официальный сайт «россонери», 38летний швед включен в заявку команды на матч с генуэзцами.
Хоккей
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Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Космос
Физики подсчитали, сколько времени требуется на исследование галактики
Шкала времени для встречи космического корабля с другой звездой составляет порядка 100 квинтиллионов лет, заключают исследователи из Института астрономии имени Макса Планка в Германии и Лаборатории реактивного движения НАСА, изучив последние данные космической обсерватории Gaia.
Хоккей
«Металлург» обыграл «Сибирь» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ
"Металлург" одержал четвертую победу подряд в "регулярке" КХЛ. "Сибирь" выиграла только одну встречу в последних пяти играх.
Политика
Зеленский уехал на отдых в один из дорогих отелей Омана
По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей, где стоимость президентского люкса составляет 4 тысячи евро за ночь.
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Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Энергетика
Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
Армия и оружие
AP: США начали переброску на Ближний Восток более 4 тыс. военных
США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Армия и оружие
Иранские корабли пытались догнать и «уничтожить» американские авианосцы – Пентагон
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну
Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Авто
Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей
В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.