Общество
Евро-футбол.руДзюба с друзьями нарядился в необычные костюмы
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал в Instagram несколько свежих фотографий. На них Дзюба и его друзья нарядились в весьма необычные костюмы. «Концерт группы Blue», - подписал фотографии Дзюба.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
«Концерт группы Blue»: Дзюба сделал фото с друзьями в обтягивающих костюмах
Петербургский дневник05:24
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:01, Ашберн
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Ранее синоптики предупреждали граждан об аномально теплом январе с изменчивой и ветреной погодой, температурой воздуха от 6 до 10 градусов выше нормы.
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Спорт
Названы лучшие игры 2019 года
Издание The Verge назвало лучшие видеоигры 2019 года.
Общество
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Культура
«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Политика
Иран назвал дату принятия окончательного решения по СВПД
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что на настоящий момент приняты решения по поводу пятого шага сокращения ядерных обязательств, но вечером 5 января состоится совещание по вышеуказанной теме в связи со сложившейся ситуацией.
Политика
Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну
Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Происшествия
Массовая драка произошла в ресторане Воронежа
В Коминтерновском районе Воронежа в ночь с субботы, 4 января, на воскресенье, 5 января, произошла массовая драка в одном из ресторанов.
Хоккей
Фазель: мы получили информацию от WADA, что МЧМ-2023 пройдёт в России
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции WADA по отношению к России "Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдёт в Новосибирске и Омске, ничего не поменяется", — цитирует Фазеля "Чемпионат".
Армия и оружие
ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году
В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
Гаджеты
Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах
Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах, поскольку проект закрыт с марта 2019 года, а юзеры продолжают пользоваться приложением.
Кино
Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
Наука
Построен тепловой квантовый двигатель
Ученые создали квантовый двигатель, КПД которого близко к максимально возможному значению в своем классе.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.