Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал в Instagram несколько свежих фотографий. На них Дзюба и его друзья нарядились в весьма необычные костюмы. «Концерт группы Blue», - подписал фотографии Дзюба.

Дзюба с друзьями нарядился в необычные костюмы

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