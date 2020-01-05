Капитан сборной России и форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился фотографиями, на которых он запечатлен вместе с друзьями в необычных костюмах во время празднования Нового года. Снимки опубликованы в Instagram.

Дзюба с друзьями примерил необычные костюмы на Новый год

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