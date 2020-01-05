Общество

Газета.RuГазета.RuДзюба с друзьями примерил необычные костюмы на Новый год

Капитан сборной России и форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился фотографиями, на которых он запечатлен вместе с друзьями в необычных костюмах во время празднования Нового года. Снимки опубликованы в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзюба продемонстрировал фигуру в обтягивающем блестящем наряде

Gazeta.SPb06:40

«Концерт группы Blue»: Дзюба сделал фото с друзьями в обтягивающих костюмах

Петербургский дневник05:24

«Концерт группы Blue»: Дзюба поделился пикантным фото с друзьями в необычных костюмах

78.ru05:39

Дзюба с друзьями предстал в обтягивающих нарядах перед подписчиками

Мойка7806:25

Дзюба с друзьями примерил необычные костюмы на Новый год

Газета.Ru04:52

Артем Дзюба сделал фото с мужчинами в обтягивающих трико

КП - Санкт-Петербург04:15

Дзюба и его друзья предстали в необычных образах. Фото

Чемпионат03:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:02, Ашберн
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.
Инфорос 03 января в 05:14
Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК 02:55
Общество

Скворцова выразила соболезнования семье онколога Павленко

Известия 06:30
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани

В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
РБК 09:46
Космос

Телескоп «Хаббл» передал потрясающее фото спиральной галактики

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в сети потрясающе красивую фотографию, которую сделал и передал телескоп «Хаббл».
Shraibikus News 02 января в 06:19
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Культура

Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
ТАСС 10:32
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Известия 07:46
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Хоккей

Сборная Швеции по хоккею завоевала бронзовые медали МЧМ-2020

REGNUM 11:55
Общество

Кейт Миддлтон в стильном пальто и шляпе-федоре присоединилась к королеве Елизавете II на первой церковной службе в 2020-м

5 января 2020-го состоялась первая церковная служба нового десятилетия.
Woman.ru 10:45
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru 11:11
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости 09:49
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Происшествия

Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии.
ТАСС 10:07
Футбол

«Вильярреал» одержал волевую победу над «Реал Сосьедад»

"Вильярреал" в гостях обыграл "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:32
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Политика

Тело Сулеймани доставлено в Иран

Тело иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате американского ракетного удара, доставлено в Иран 5 января, сообщает агентство ISNA.
Красная весна 02:07
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 06:56
Фигурное катание

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Известия 11:18
Космос

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления

Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Lenta.ru вчера в 16:03
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру вчера в 07:56
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru 11:13
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Загитовой и Навкой

Sport24.ru 02 января в 17:42
Наука

Российские ученые обсудят приборы и методы развития астрономии в КЧР

Астрономы обсудят развитие инструментальной базы, новые приборы, новые уникальные, очень чувствительные приемники света.
ТАСС Наука вчера в 02:06
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Шахтинские известия вчера в 07:29
Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное