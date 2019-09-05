Футбол
Спорт день за днемАртем Дзюба: Спасибо Малгрю, что помнит меня по матчу со «Спартаком»
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией. В составе соперников игрок «Зенита» выделил защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Политика
Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО
За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
РЕН ТВ вчера в 22:39
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru 16:42
Наука
В Китае нашли следы доисторической многоножки возрастом 500 млн лет
На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 500 миллионов лет.
Ugpressa.ru 14:51
Здоровье
Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди
Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Армия и оружие
ВКС РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Экипажи истребителей из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ за неделю 23 раза были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранных разведчиков.
ТК Звезда 17:50
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Авто
Электрическая версия пикапа Ford F-150 появится в 2021 году
В интервью с глобальным директором компании по электрификации Тедом Каннисом, опубликованном AutoNews, говорится, что F-150 с нулевым выбросом может появиться уже в 2021 году, примерно через год после запуска электрического кроссовера, вдохновленного Mustang.
SpeedMe 13:30
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»
Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Политика
Евросоюз приостановил импорт овощей и фруктов с Украины
С сентября начала действовать директива о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов Евросоюз отказался от импорта томатов, перцев, баклажанов и некоторых других овощей, а также яблок и груш с Украины после вступления в силу директивы о защите стран ЕС от вредных карантинных организмов.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Футбол
Стив Кларк не считает игру с Россией ключевой в группе
Россия показала на ЧМ-2018, что является большой командой, но нам все равно нужен хороший результат в пятницу.
Спорт день за днем 11:45
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем.
Чемпионат 17:29
Авто
GM выбрал сервисы Google для мультимедийных систем автомобилей
Компания General Motors объявила, что с 2021 года в мультимедийных системах всех новых автомобилей будут использоваться сервисы Google, в том числе голосовой помощник Google Assistant, карты Google Maps и другие.
Коммерсантъ 15:24
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли до $530,5 млрд
Международные резервы России на 30 августа 2019 года составили $530,5 млрд, что на $2,8 млрд (на 0,5%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
ТАСС 09:42
Хоккей
Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс»
Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".
РИА Новости 11:58
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54