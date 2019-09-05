Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемАртем Дзюба: Спасибо Малгрю, что помнит меня по матчу со «Спартаком»

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией. В составе соперников игрок «Зенита» выделил защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.
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