Футбол
RT на русскомДзюба считает сборную Шотландии крепкой командой
Капитан сборной России Артём Дзюба ожидает тяжёлого матча со сборной Шотландии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Политика
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Политика
Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
RT на русском 12:48
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки
Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.
Аргументы и Факты 03 сентября в 15:49
Технологии
IP-адреса закончатся в России к концу сентября
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространённого протокола IPv4, — рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
News.ru 11:08
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Хоккей
Артемий Панарин заявил, что может остаться жить в США
Чемпионат 14:45
Политика
Путин заявил о праве участия молодежи в протестах
Газета.Ru 08:16
Здоровье
Запрет продажи спиртного принесет России наркоманов и алкоголиков
Ямальские власти совершают большую ошибку, обсуждая сокращение времени продажи спиртных напитков.
URA.Ru 12:26
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ 04:17
Общество
Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру
Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
РБК 07:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:40