Футбол

RT на русскомRT на русскомДзюба считает сборную Шотландии крепкой командой

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Капитан сборной России Артём Дзюба ожидает тяжёлого матча со сборной Шотландии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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