Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве $5 млн за интимное видео
Артем Дзюба обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве $5 млн за его интимное видео. По информации СМИ, форвард записал разговор с шантажистом, в котором тот требовал денег, а также узнал его имя. Платить футболист отказался, после чего видео и было опубликовано.В источнике
С чего всё началось
У Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Интернете
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба не стал комментировать «Фонтанке» информацию о шантаже. По данным нашего издания, футболист отказал вымогателю.
Фонтанка.Ру03:48
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Разместивший интимное видео Дзюбы вымогал у футболиста пять миллионов долларов
Комсомольская правда05:08