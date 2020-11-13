Артем Дзюба обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве $5 млн за его интимное видео. По информации СМИ, форвард записал разговор с шантажистом, в котором тот требовал денег, а также узнал его имя. Платить футболист отказался, после чего видео и было опубликовано.

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