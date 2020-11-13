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Газета.Ru

Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве $5 млн за интимное видео

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Артем Дзюба обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве $5 млн за его интимное видео. По информации СМИ, форвард записал разговор с шантажистом, в котором тот требовал денег, а также узнал его имя. Платить футболист отказался, после чего видео и было опубликовано.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

У Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Интернете

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба не стал комментировать «Фонтанке» информацию о шантаже. По данным нашего издания, футболист отказал вымогателю.
Фонтанка.Ру03:48
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыта перспектива обращения Дзюбы в ФСБ из-за шантажа интимным видео

Lenta.ru08:48
РИА Новости

СМИ сообщили о шантажистах, вымогавших у Дзюбы 5 млн долларов из-за видео

РИА Новости04:54
Комсомольская правда

Разместивший интимное видео Дзюбы вымогал у футболиста пять миллионов долларов

Комсомольская правда05:08
РЕН ТВ

В ГД оценили сообщение о вымогательстве у Дзюбы $5 млн за интим-видео

РЕН ТВ06:06
Газета.Ru

Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве $5 млн за интимное видео

Газета.Ru06:50
Фонтанка.Ру

У Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Интернете

Фонтанка.Ру03:48
Спорт-Экспресс

Выбор Дзюбы: 5 миллионов долларов или слив видео. Подробности скандала

Спорт-Экспресс05:10

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