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Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве миллионов долларов за интимное видео

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

У Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Интернете

Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео, которое было записано на телефоне Артема Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды.
Фонтанка.Ру03:48
Подробнее о событии
RT на русском

Источник: шантажист требовал от Дзюбы $5 млн за то, чтобы не публиковать его частное видео

RT на русском05:00
Lenta.ru

Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве миллионов долларов за интимное видео

Lenta.ru04:57
Спорт-Экспресс

Цена славы: с Дзюбы требовали миллионы долларов за непубликацию видео. Он прав, что отказался?

Спорт-Экспресс05:40
Sports.ru

У Дзюбы требовали 5 млн долларов за видео. Он встречался с шантажистом, ФСБ изучает записи с подачи Дюмина («Фонтанка»)

Sports.ru04:10
РЕН ТВ

У Дзюбы вымогали 5 млн долларов за нераспространение интимного видео

РЕН ТВ04:06
Фонтанка.Ру

У Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Интернете

Фонтанка.Ру03:48
РИА Новости

Названа сумма, которую вымогали у Дзюбы за скандальное видео

РИА Новости04:54

СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
СК возбудил дело после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
РИА Новости04:59

Санкции против Северного потока-2 включены в ежегодный оборонный законопроект США

Вероятно, что новые санкции в отношении трубопровода могут затронуть немецкие страховые компании, которые оказывают содействие российским кораблям снабжения и кораблям трубоукладчикам, занятым на строительстве газопровода.
FBM.ru03:57

NYT: ВС США летом не предупредили рыболовные суда об учениях ВМФ РФ в Беринговом море

Командование Вооруженных сил США не предупредило капитанов рыболовных судов или Береговую охрану страны об учениях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в Беринговом море летом этого года.
ТАСС19:49

Условие снижения темпов распространения коронавируса назвали в Роспотребнадзоре

Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда у трети россиян появится коллективный иммунитет.
Телепорт01:58

Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем считалось ранее

Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
РИА Новости03:57

МИД России жестко ответил на заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24

"В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на недавнее заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что "на войне как на войне - всякое может быть".
Газета.Ru16:47

В Кремле объяснили нежелание Путина поздравлять Байдена с победой на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не спешит поздравлять кандидата от демократов Джо Байдена с победой на выборах президента США, поскольку решил сперва дождаться официальных результатов.
Свободная Пресса04:48

Трамп не признает свое поражение на выборах до завершения пересчета голосов в Джорджии

Действующий американский лидер Дональд Трамп не намерен признавать свое поражение на президентских выборах в США до завершения пересчета голосов в штате Джорджия 20 ноября Как передает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник, глава Белого дома не собирается предпринимать каких-либо официальных действий до завершения пересчета голосов на выборах в Джорджии.
Комсомольская правдавчера в 12:14