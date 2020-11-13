Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве миллионов долларов за интимное видео
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет.В источнике
С чего всё началось
У Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы скандальное видео не появилось в Интернете
Несколько дней назад в Сеть было слито интимное видео, которое было записано на телефоне Артема Дзюбы. Главный тренер сборной России на следующее утро заявил, что игрока не вызовут на сборы национальной команды.
Фонтанка.Ру03:48
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