Футбол
Евро-футбол.руДзюба сравнял счёт в матче с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборной России удалось сравнять счёт в матче с командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020. В составе российской команды отличился нападающий Артём Дзюба – форварду удалось поймать мяч после неудачного отбора со стороны защитника шотландцев и точным ударом послать его в сетку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград 13:53
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Энергетика
На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ
С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
RT на русском 08:12
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Футбол
Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Чемпионат 07:27
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Хоккей
«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев
Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера Йозефа Яндача.
Sports.ru 14:55
Музыка
«Аквариум International» и музыканты из разных стран выступят на фестивале в Петербурге
Группа "Аквариум International" и музыканты из Великобритании, Палестины, России и Финляндии выступят в субботу вечером на фестивале "Части света" в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении организаторов на сайте события.
ТАСС 17:24
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04 сентября в 22:07
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Армия и оружие
Мьянма намерена приобрести российские истребители пятого поколения
По словам посла, Мьянма не будет останавливаться на закупке в России истребителей Су-30, и намерена в дальнейшем приобрести еще партию российских самолетов, и не только четвертого поколения, но и пятого, в случае, если такие продажи будут возможны.
Военное обозрение 08:58
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.
РИА Новости 17:58
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости 13:28
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда 09:25
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40