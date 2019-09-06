Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДзюба сравнял счёт в матче с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборной России удалось сравнять счёт в матче с командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020. В составе российской команды отличился нападающий Артём Дзюба – форварду удалось поймать мяч после неудачного отбора со стороны защитника шотландцев и точным ударом послать его в сетку.
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