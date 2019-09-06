Сборная России по футболу благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова обыграла на выезде Шотландию в отборочном матче к чемпионату Европы - 2020. Это позволило подопечным Станислава Черчесова укрепить свое положение на втором месте в турнирной таблице группы I.

Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

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