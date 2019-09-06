Футбол
Газета.RuКак сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России по футболу благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова обыграла на выезде Шотландию в отборочном матче к чемпионату Европы - 2020. Это позволило подопечным Станислава Черчесова укрепить свое положение на втором месте в турнирной таблице группы I.
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