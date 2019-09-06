Футбол

Газета.RuГазета.RuКак сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборная России по футболу благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова обыграла на выезде Шотландию в отборочном матче к чемпионату Европы - 2020. Это позволило подопечным Станислава Черчесова укрепить свое положение на втором месте в турнирной таблице группы I.
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