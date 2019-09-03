Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.

Сборная России сравняла счет в матче с Шотландией. На 40-й минуте гол в ворота соперника отправил нападающий Артем Дзюба. Александр Головин сделал передачу в штрафную, мяч от защитников отскочил к форварду.

Дзюба сравнял счет в матче с Шотландией

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Космос Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.

Политика Кравчук назвал главную ошибку властей Украины Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Футбол Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020 Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Экономика Российские застройщики отказались работать по закону С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.

Политика Богдан высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной Ранее сообщалось, что адвокат сообщил о дате обмена заключенными между РФ и Украиной.

Космос Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны 03.09.19 Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал, сообщает Daily Mail.

Происшествия Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве Двое неизвестных женщин в центре Москвы напали на мужчину и ранили его из травматического оружия в тот момент, когда он выходил из банка.

Транспорт В Краснодаре устраняют последствия ливня В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня, прошедшего во второй половине дня 6 сентября.

Общество На открытие российского детсада привезли подставных детей Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.

Происшествия В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.

Хоккей «Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби «Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).

Хоккей Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Общество Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Общество Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.