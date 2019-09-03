Футбол
Pravda.RuДзюба сравнял счет в матче с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России сравняла счет в матче с Шотландией. На 40-й минуте гол в ворота соперника отправил нападающий Артем Дзюба. Александр Головин сделал передачу в штрафную, мяч от защитников отскочил к форварду.
Читать в источнике
Оценить
Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.
— Артем Дзюба, российский футболистСпорт-Экспресс 07:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Российская газета 07:19
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс 03:16
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Хоккей
«Локомотив» дома уступил «Торпедо»
«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru 14:38
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
Телепрограмма 03:48
Политика
Кравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 15:57
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020
Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
РБК 16:39
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Политика
Богдан высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что адвокат сообщил о дате обмена заключенными между РФ и Украиной.
Газета.Ru 15:51
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны
03.09.19 Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал, сообщает Daily Mail.
Портал Поиск 03 сентября в 11:14
Происшествия
Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве
Двое неизвестных женщин в центре Москвы напали на мужчину и ранили его из травматического оружия в тот момент, когда он выходил из банка.
РБК 15:59
Транспорт
В Краснодаре устраняют последствия ливня
В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня, прошедшего во второй половине дня 6 сентября.
Деловая газета. Юг 10:44
Автоспорт
Эддоллс: похоже, что прохладная погода подходит машине «Торо Россо»
Функционер остался доволен увиденным, подчеркнув, что прохладная погода положительно сказалась на работе машины.
Чемпионат 14:23
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре
Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.
РИА Новости 15:11
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00