Футбол

Pravda.RuPravda.RuДзюба сравнял счет в матче с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборная России сравняла счет в матче с Шотландией. На 40-й минуте гол в ворота соперника отправил нападающий Артем Дзюба. Александр Головин сделал передачу в штрафную, мяч от защитников отскочил к форварду.
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Артем Дзюба
Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.
— Артем Дзюба, российский футболистСпорт-Экспресс 07:07

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