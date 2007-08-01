Нападающий «Зенита» Артем Дзюба благодаря дублю в ворота «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России догнал Александра Мостового по голам, идущим в зачет «Клуба 100». Капитан «Зенита», отметившийся в октябре шестью голами, отличился на высшем уровне 163 раза.

Дзюба сравнялся с Мостовым в «Клубе 100»

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