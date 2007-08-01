Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДзюба сравнялся с Мостовым в «Клубе 100»

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
2 фото
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба благодаря дублю в ворота «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России догнал Александра Мостового по голам, идущим в зачет «Клуба 100». Капитан «Зенита», отметившийся в октябре шестью голами, отличился на высшем уровне 163 раза.
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