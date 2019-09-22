Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0.

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Общество Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.

Экономика Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.

Шоу-бизнес Наташа Королева занялась йогой в бикини Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.

Шоу-бизнес Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.

Общество Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Транспорт Медведев ужесточил требования к перевозкам детей Российский премьер Дмитрий Медведев ввел новые требования при перевозке детей в автобусах.

Общество Потепление придет в столичный регион в выходные По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.

Происшествия Авторитета Танкиста заподозрили в казни модного российского скульптора Заказчиком преступления считается 55-летний бизнесмен Юрий Бирюченко, известный по прозвищу Танкист.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Политика Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Общество Россиянки стали позже выходить замуж Большая часть женщин в России предпочитает выходить замуж в 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24 года — таким образом, среднестатистическая невеста в стране «постарела» на восемь лет.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Энергетика Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Экономика Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Авто PSA запустит в России производство полноприводных Peugeot и Citroen Группа PSA в октябре 2019 года запустит в России производство полноприводных модификаций моделей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.

Политика В Киеве усомнились в необходимости Украины вступать в НАТО Украина может решить вопрос вступления в НАТО по примеру Финляндии, которая сотрудничает с альянсом, однако не вступает в него, чтобы не ссориться с Россией.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

ЖКХ В Москве начали давать отопление в жилые дома Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Спорт В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.

Происшествия На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.