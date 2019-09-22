РПЛ
Газета.RuДзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0.
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Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»
Sports.ruвчера в 23:34
Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать
Советский спортвчера в 15:22
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Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
На Кипре утонул российский турист
Турист из России утонул в море на пляже Протарас на Кипре, сообщает телеканал Sigma.
РИА Новости 16:32
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Происшествия
Горит крупнейший ТЦ «Максим» во Владивостоке
Последний крупный пожар в городе был связан с НИИ Климстрой проект, произошедший во время рабочего дня. Тогда в огне погибло 9 человек.
ФедералПресс 20 сентября в 18:27
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Футбол
Инфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах
Президент Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино призвал итальянские власти обратить внимание на проблему расизма на стадионах.
RT на русском 17:43
Футбол
Гол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей»
В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Чемпионат 16:51
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день
18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews вчера в 03:07
Армия и оружие
Путин понаблюдал за масштабными учениями под Оренбургом
128 тысяч военнослужащих из разных стран, более 20 тысяч единиц техники, корабли и авиация — на полигоне Донгуз в Оренбурской области стартует основной этап масштабных учений "Центр - 2019".
ТВ Центр 20 сентября в 04:52
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске прокомментировала болезнь Заворотнюк
Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья прокомментировала сообщения об онкологической болезни артистки Анастасии Заворотнюк.
Газета.Ru 15:57
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:52
Происшествия
На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн
Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Армия и оружие
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР
Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 16:48
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Футбол
Моуринью: «Манчестер Юнайтед» займёт место с 4-го по 6-е
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что у манкунианцев мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Чемпионат 11:52
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru 14:07
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
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Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 10:21
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30