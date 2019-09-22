Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0.

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Политика Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.

Кино Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона» Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

Шоу-бизнес Волочкова рассказала о причине болезни Заворотнюк Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла наступить после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Происшествия Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.

Общество Прокуратура начала проверку из-за голодовки работников Камчатского БТИ Прокуратура Камчатского края начала проверку по факту голодовки сотрудников Камчатского краевого БТИ, сообщила РБК старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Лариса Шунина.

Автоспорт Райкконен объяснил столкновение с Квятом Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Происшествия На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Армия и оружие Шойгу не исключил отмену в России обязательного призыва в армию Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможность отмены обязательного призыва в армию.

Общество Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.

Армия и оружие Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Армия и оружие В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.

Футбол Моуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед» Экс-наставник манкунианцев считает, что несмотря на заслуженное лишение работы, в настоящий момент клуб находится в гораздо более плачевном состоянии.

Происшествия На Украине в ДТП погибли девять человек В аварии погибли девять человек, четверо доставлены в больницу.

Политика ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.