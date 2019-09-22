РПЛ
Газета.RuДзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0.
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Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»
Матч ТВ21 сентября в 23:18
Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»
Sports.ru21 сентября в 23:34
«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражении своего лица после отмененного гола VAR
Sport24.ru21 сентября в 22:38
Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать
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