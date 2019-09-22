Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0.

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

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