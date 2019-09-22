РПЛ

Газета.RuГазета.RuДзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0.
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Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

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«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражении своего лица после отмененного гола VAR

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Советский спорт21 сентября в 15:22

В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция

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