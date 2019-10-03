Лига чемпионов
Gazeta.SPbДзюба стал лучшим игроком матча «Зенит» – «Бенфика»
Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте УЕФА. Артем Дзюба уже поделился в Instagram видео со своим голом.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Политика
Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов
Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 10:26
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Футбол
Экс-футболист сборной Нигерии скончался в возрасте 31 года
Федерация футбола Нигерии в своём официальном «твиттере» сообщила о смерти бывшего нападающего национальной команды Исаака Промиса в возрасте 31 года.
Чемпионат 07:17
Происшествия
Власти Багдада ввели в столице Ирака комендантский час
Власти Багдада ввели в столице Ирака комендантский час. Он будет действовать с пяти утра сегодняшнего дня.
Вечерние Ведомости вчера в 02:23
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Технологии
В России ускорят производство двигателя для МС-21
РИА Новости 06:40
Кино
«Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда
С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
Газета.Ru вчера в 07:30
Политика
Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена»
Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.
BFM.ru 05:13
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Кино
«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel
Фильм Про 06:38
Политика
Лукашенко напомнил Зеленскому о серьезных проблемах
Лукашенко на встрече с Зеленским прокомментировал одно из высказываний украинского президента.
ТВ Центр 05:09
Хоккей
Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
Матч ТВ вчера в 21:43
Политика
Россия и Украина не обсуждают возобновление подачи воды в Крым
Переговоры по возобновлению подачи воды в Крым не проводятся Россией и Украиной.
Московский Комсомолец 06:07
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Финансы
ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье
Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.
ТАСС 05:35
Политика
Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД
Вслед за своими союзниками по НАТО Великобритания отвергла предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Пятый канал 06:29
Происшествия
Учительница избитого в туалете школьника заявила о клевете в свой адрес
Классный руководитель мальчика, которого опустили головой в унитаз в московской школе, Наталья Любарская собирается подать иск за ложь и клевету в свой адрес.
РБК 06:57
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Футбол
Английский болельщик принял ислам из-за футболиста Салаха
Ранее фанат "Ноттингем Форест" ненавидел ислам, но его вдохновил образ жизни футболиста "Ливерпуля".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Самая низкая зарплата учителей по стране оказалась в Воронеже
Согласно февральским показателям Росстата, самая высокая зарплата учителей в России зафиксирована на Чукотке.
Горком 04:18
Происшествия
Гадалка выманила у фигуристки Сотниковой 2 млн рублей
Российская фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой мошенников. Спортсменка перевела неизвестной женщине 2 млн рублей на лечение сестры.
Pravda.Ru вчера в 07:58
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38