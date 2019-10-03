Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbДзюба стал лучшим игроком матча «Зенит» – «Бенфика»

Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте УЕФА. Артем Дзюба уже поделился в Instagram видео со своим голом.
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Дзюба стал лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

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Дзюба признан лучшим игроком матча с «Бенфикой»

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
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