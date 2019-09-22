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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал героем мемов и шуток из-за реакции на решение арбитров отменить его гол в матче с «Рубином». Всего в рамках 10 тура Российской премьер-лиги зрители увидели восемь забитых мячей, однако «Зенит» победил со счетом 5:0.
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Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»

Матч ТВвчера в 23:18

Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»

Sports.ruвчера в 23:34

Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

Чемпионатвчера в 19:25

«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражение своего лица после отмененного гола VAR

Sport24.ruвчера в 22:38

Дзюба пошутил над собой после матча с «Рубином»: «Боль. Разочарование». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:29

Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать

Советский спортвчера в 15:22

В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция

Спорт-Экспрессвчера в 16:21
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
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2 очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»

Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «дьяволов» двумя очками отметился российский форвард Никита Гусев, забросив шайбу и отметившись результативной передачей.
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Футбол

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

RT на русском вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 20 сентября в 09:53
Теннис

Павлюченкова уступила Осаке в финале турнира в Японии

Наоми выиграла Открытый чемпионат США 2018 года, переиграв в двух сетах американскую теннисистку Серену Уильямс, что позволило ей стать первой победительницей турнира "Большого шлема" из Японии.
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Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Общество

ВОЗ призвала увеличить инвестиции в первичную медицинскую помощь

Как отмечают в ВОЗ, для решения к 2030 году задач ЦУР в сфере первичной медицинской помощи необходимо увеличить инвестиции в эту сферу примерно на $200 млрд в год.
ТАСС 00:23
Футбол

«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»

Монако на выезде сыграл вничью с Реймсом 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин.
Советский спорт вчера в 15:52
Происшествия

В ДТП с переполненной маршруткой под Одессой погибли 9 человек

В Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная маршрутка и грузовик. По предварительным данным, погибли девять человек.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Футбол

«Зенит» дважды забил «Рубину». Однако после первого тайма – «нули»

В субботнем матче на "Газпром-Арене" между петербургским клубом и "Рубином" завершился первый тайм.
Piter.tv вчера в 13:04
Хоккей

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Спартаку»

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне после серии из восьми побед.
Красная весна вчера в 18:07
Политика

Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Армия и оружие

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.
РИА Новости вчера в 17:07
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ

К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru вчера в 13:44
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

РИА Новости 00:36
Футбол

«Урал» согласился проститься с Парфеновым

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Энергетика

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 20 сентября в 03:32
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru вчера в 05:07
Здоровье

Ученые выяснили, как влияют на здоровье всего две недели «на диване»

Резкое снижение физической активности негативно сказывается на здоровье человека.
Вечерний курьер вчера в 00:10
Культура

В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»

Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Происшествия

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
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