Общество
КультуроманияДзюба сыграет ангела-хранителя в фильме о мечте «Я не Дзюба»
Идея фильма представлена во вторник на очной защите проектов, претендующих на господдержку, передает ТАСС. По словам режиссера Леонида Пляскина, героем фильма должен стать обаятельный, но очень толстый мальчик. Герой мечтает играть в футбол, как его кумир Артем Дзюба.
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