Общество
КультуроманияДзюба сыграет ангела-хранителя в фильме о мечте «Я не Дзюба»
Идея фильма представлена во вторник на очной защите проектов, претендующих на господдержку, передает ТАСС. По словам режиссера Леонида Пляскина, героем фильма должен стать обаятельный, но очень толстый мальчик. Герой мечтает играть в футбол, как его кумир Артем Дзюба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Создатели фильма «Я не Дзюба» не вели переговоров о съёмках с форвардом «Зенита»
Чемпионатвчера в 15:51
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Технологии
Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию
Как сообщает компания, в 11 городах в салонах связи бренда теперь можно сдать старый мобильный телефон на утилизацию.
Авто
Новый документ на автомобили появится в 2020 году
Футбол
ЦСКА отправился в Барселону на матч с «Эспаньолом»
Московский ЦСКА в четверг сыграет матч заключительного тура в Лиге Европы.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии
Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Общество
В России могут переименовать продукты с растительными жирами
В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия.
Политика
Путин заявил о возможности повторения Сребреницы в Донбассе
Ранее сообщалось, что по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в рамках саммита «нормандской четвёрки» были приняты решения по прекращению огня, обмену пленными и статусу Донбасса.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Футбол
Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»
Кто же всё-таки займёт пост главного тренера волгоградских футболистов, пока не сообщается.
Происшествия
В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод
В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет (СК) России направил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в суд.
Футбол
Комитет Госдумы одобрил отмену запрета на продажу пива на стадионах
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика
Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке
Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Армия и оружие
Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик
Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду
В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.
Происшествия
СМИ сообщили о более 30 пострадавших при взрыве в Афганистане
Не менее 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм в провинции Парван.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.