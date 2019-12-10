Общество
Вести.RuДзюба сыграет ангела в детской комедии «Я не Дзюба»
Капитан сборной России, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба сыграет себя в образе ангела в детской комедии "Я не Дзюба", об этом сообщил режиссер фильма Леонид Пляскин. Фильм расскажет историю очень толстого мальчишки, который мечтает играть в футбол.
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Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
Лавров не слышал о «вмешательстве России» в переговоры США и Британии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ничего не слышал о вмешательстве РФ в переговоры США и Британии.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Меркель назвала Путина победителем саммита «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ход саммита «нормандской четверки» в Париже одной фразой, которую она сказала российскому президенту Владимиру Путину.
Политика
Лавров подтвердил готовность России продлить СНВ-3
На встрече с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Здоровье
Водителям напомнили, где в РФ лучше не заправляться
Помимо ранее перечисленных регионов не лучшим образом обстоят дела с качеством горючего в Курганской, Новосибирской, Томской и Свердловской областях, в Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Общество
Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
Политика
В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Экономика
Губернатор Амурской области подвел итоги 2019 года
Спасибо за ваш труд, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов и пожелал всем успехов в следующем году.
Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Экономика
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Общество
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.
Общество
Китай отказывается от иностранных компьютерных технологий
Пекин еще в 2014 г. захотел, чтобы его ведомства, армия, госкомпании и банки отказались от большинства иностранных технологий, отмечает Bloomberg.
Общество
Названы самые комфортные и доступные для жизни города России
В ноябре сообщалось, что Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве России.
Шоу-бизнес
Варнава попросила Гагарину поднять зарплату своему бойфренду
Екатерина Варнава уже семь лет встречается с танцором Константином Мякиньковым, который работает в балете Полины Гагариной.
Армия и оружие
Командующий ВМСУ рассказал, где будут служить моряки, вернувшиеся из российского СИЗО
Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе и вернувшиеся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019 года, прошли курс реабилитации и вернулись к исполнению служебных обязанностей.