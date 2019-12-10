Капитан сборной России, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба сыграет себя в образе ангела в детской комедии "Я не Дзюба", об этом сообщил режиссер фильма Леонид Пляскин. Фильм расскажет историю очень толстого мальчишки, который мечтает играть в футбол.

Дзюба сыграет ангела в детской комедии «Я не Дзюба»

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