Общество

Вести.RuВести.RuДзюба сыграет ангела в детской комедии «Я не Дзюба»

Капитан сборной России, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба сыграет себя в образе ангела в детской комедии "Я не Дзюба", об этом сообщил режиссер фильма Леонид Пляскин. Фильм расскажет историю очень толстого мальчишки, который мечтает играть в футбол.
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