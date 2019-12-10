Общество
Вести.RuДзюба сыграет ангела в детской комедии «Я не Дзюба»
Капитан сборной России, нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба сыграет себя в образе ангела в детской комедии "Я не Дзюба", об этом сообщил режиссер фильма Леонид Пляскин. Фильм расскажет историю очень толстого мальчишки, который мечтает играть в футбол.
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Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с Путиным по газовому спору
Вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Космос
ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора
Политика
Трамп оценил встречу с Лавровым
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом он написал в своем Twitter.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Баскетбол
РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России
В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
Общество
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Эту информацию подтвердил действующий мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Армия и оружие
Житель Сирии назвал русских, сражавшихся с ИГИЛ, настоящими воинами
Сириец добавил, что все россияне, отважно сражавшиеся с террористами, проявили себя как истинные воины.
Кино
Составлен список худших фильмов 2019 года
Кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety составили список самых худших фильмов уходящего года.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Армия и оружие
В России создали вариант винтовки М16 под советский патрон
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Политика
Эрдоган не откажется от С-400 ради американских Patriot
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Политика
Владимир Путин прокомментировал дело «Нового величия»
Участники «Нового величия» готовились к боевым действиям и терактам, рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Происшествия
Путин проигнорировал просьбу взять «дело Голунова» под свой контроль
Президент РФ Владимир Путин не отреагировал на просьбу журналистки Екатерины Винокуровой во время заседания СПЧ взять под контроль «дело Голунова».
Общество
Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».