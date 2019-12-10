Общество

Vprognoze.ruVprognoze.ruДзюба сыграет ангела в фильме «Я не Дзюба»

Игрок «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба дебютирует в кино. Футболист попробует себя в роли актера в фильме «Я не Дзюба», режиссером которого является Леонид Пляскин. Игрок в фильме будет играть самого себя.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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