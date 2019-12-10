Общество
Vprognoze.ruДзюба сыграет ангела в фильме «Я не Дзюба»
Игрок «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба дебютирует в кино. Футболист попробует себя в роли актера в фильме «Я не Дзюба», режиссером которого является Леонид Пляскин. Игрок в фильме будет играть самого себя.
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Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Политика
Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя
Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Фигурное катание
Уткин заступился за фигуристок в обращении к российским чиновникам
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух свердловчанок признал свою вину
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летний инженер признал свою вину.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
Политика
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Общество
Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Политика
Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России
Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением режиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России.
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Происшествия
Убившего в Москве сотрудника СК мужчину собрались лечить принудительно
Убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым, к нему будут применены меры медицинского характера, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Политика
Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
Общество
Назван снижающий уровень холестерина в крови продукт
Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина в крови. При его употреблении также уменьшается количество вредных триглицеридов.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Политика
Путин поддержал идею наказания чиновников за оскорбления граждан
Президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Общество
Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову
Наука
Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.