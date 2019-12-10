Общество

Vprognoze.ruVprognoze.ruДзюба сыграет ангела в фильме «Я не Дзюба»

Игрок «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба дебютирует в кино. Футболист попробует себя в роли актера в фильме «Я не Дзюба», режиссером которого является Леонид Пляскин. Игрок в фильме будет играть самого себя.
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Артем Дзюба предстанет в образе ангела в детской комедии про футбол

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Артем Дзюба сыграет ангела-хранителя в детской комедии

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Футболист Дзюба сыграет в фильме «Я не Дзюба»

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Дзюба сыграет Дзюбу

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Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
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Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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