Футбол
78.ruДзюба вошёл в тройку лучших футболистов Европы по системе «гол+пас»
Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба вошел в тройку лидеров среди лучших игроков Европы нынешнего сезона по системе «гол+пас». Об этом сообщается в официальном Twitter системы. В активе Дзюбы девять забитых голов и десять результативных передач в 17 матчах клубного сезона.
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