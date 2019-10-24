Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба вошел в тройку лидеров среди лучших игроков Европы нынешнего сезона по системе «гол+пас». Об этом сообщается в официальном Twitter системы. В активе Дзюбы девять забитых голов и десять результативных передач в 17 матчах клубного сезона.

Дзюба вошёл в тройку лучших футболистов Европы по системе «гол+пас»

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